Yeni nesil suç örgütüne dev operasyon! Polis ve avukatların da aralarında olduğu 24 kişi tutuklandı

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen dosya kapsamında, suç şebekelerinin hiyerarşisi içerisinde yer alan kişilerin bağlantıları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin çeşitli kamu görevlileriyle irtibat kurarak karşılıklı menfaat ilişkisi geliştirdiği belirlendi. Kurulan bu sistem üzerinden, adli makamlarca yürütülen gizli soruşturmalara ait veriler sızdırıldı. Tespitlere göre şahıslar; suç aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç şerhi ve gümrük geçişi gibi resmi sorgulama sonuçlarını yasa dışı yollarla temin ederek suç örgütlerine aktardı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Dosyadaki bulguların netleşmesiyle birlikte savcılık, 27'si farklı kurumlarda aktif olarak çalışan kamu görevlisi olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Verilen talimat doğrultusunda 20 Temmuz günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler; İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Farklı illerdeki adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda aranan isimlerden 37'si gözaltına alındı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na sevkleri gerçekleştirildi. Aralarında polislerin, avukatların ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler savcılık makamına ifade verdi.

İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Geriye kalan 13 şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.