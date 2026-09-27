Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında "rüşvet" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Yürütülen adli sürecin detayları başsavcılığın resmi açıklamasıyla kamuoyuna paylaşıldı.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI VE BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalarda öne çıkan hususlar şunlardır:
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmektedir.
Elde edilen deliller neticesinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu'nun (TCK) 252. maddesi gereğince "rüşvet" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Başsavcılık tarafından soruşturmanın resen başlatıldığı, elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda sürecin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.