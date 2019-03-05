AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni siyasi parti kurulacağına yönelik iddialarıyla ilgili konuştu. Bostancı, "AK Parti 2001'de kuruldu 2019 yılındayız 18 yıldır bu senaryoları dinliyorum" dedi.

AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, NTV canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



AKP'li Naci Bostancı şunları söyledi:



"YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ



Muhtemelen Nisan ayı içinde Meclis gündemine gelecek. Kanaatim çok fazla tartışma olur mu şimdiden ön göremiyorum ama beklemiyorum. Partilerin üzerinde anlaşacakları temel hususları içeren bir teklif olacaktır. Hızlı çıkacaktır diye düşünüyorum.



YENİ PARTİ İDDİALARI



Bol miktarda senaryonun ortaya çıktığı alanlardan birisi magazin dünyası diğeri de siyaset. Siyasette de senaryo çok gerçeklik ne derseniz farklı. AK Parti 2001'de kuruldu 2019 yılındayız 18 yıldır bu senaryoları dinliyorum.



Bir dönem 'O ayrılıyor bu ayrılıyor, başka bir parti çıkacak, AK Parti'nin içinden yeni başkaldırılar var.' Bunların hiçbirisi işe yaramadı.



Bu aynı zamanda Türkiye siyasetine ilişkin farklı bir durumu gösteriyor o da şu; Türkiye siyasetinde AK Parti dışında farklı bir gelişme sağlanabilme imkanı yine AK Parti'nin kendi içinden aranıyor."



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