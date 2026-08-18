Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e Gaziantep'te bıçaklı saldırı

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi’nde gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda yaralandı. Olayın ardından hızla sağlık merkezine sevk edilen milletvekilinin, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.

Yapılan ilk tespitler sonucunda, milletvekilini yaralayan failin kimliği netleşti. Saldırganın önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu bildirildi. Kimliğinin tespit edilmesinin ardından şüphelinin yakalanması amacıyla arama çalışmaları başlatıldı.

VALİ ÇEBER'DEN SÜRECE DAİR İLK AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kent merkezinde yaşanan olayla ilgili konuştu. Milletvekili Meriç'in saldırının ardından hastaneye kaldırıldığını teyit eden Çeber, sağlık durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz."