İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafik projesiyle ilgili, "Bunun kamuoyuna etkin şekilde duyurulması, bu noktada bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız güzel bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz." dedi. Konuşmanın ardından trafik polisleri için yeniden tasarlanan kıyafetlerin tanıtımı yapıldı

Soylu, bir otelde düzenlenen "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme" toplantısında, son dönemdeki adımlarının en büyük farkının, meseleye "stratejik bir bakış ortaya koymaları" olduğunu söyledi.



Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'nin çok önemli bir adım olduğunu belirten Soylu, 2018 yılında "Trafik Kazalarını Önleme Planı"nı oluştuklarını ve uygulamaya başladıklarını ifade etti.



Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan bir ve ikinci 100 günlük eylem planları doğrultusunda da trafik güvenliği konusunda, çekinmeden, korkmadan, tereddüt etmeden ve hedef odaklı bir yaklaşıma sahip olduklarını aktaran Soylu, stratejilerinin denetimi ve eğitimi arttırmak ile saha pratiğine odaklanmak olarak üç ana sac ayağı olduğuna işaret etti.



2018 yılında 2017 yılına göre trafik denetimlerini yüzde 14,2 artırdıklarını anlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"Özellikle toplu can kayıplarının yaşandığı otobüslere yönelik denetimlerimizi bir önceki yıla göre 2017'de yüzde 63, 2018'de ise yüzde 11 arttırdık. Hatta zaman zaman Osmanlı'daki gibi 'tebdili kıyafet' yaptık, otobüslere yolcu gibi binip denetimler gerçekleştirdik. Bu şekilde 26 bin 500 aracı denetledik. Okul servis araçları denetimlerimizi de 2017 yılına göre 2018 yılında yüzde 60,5 arttırdık. Yetmedi, fahri trafik müfettişlerimizden de destek aldık. 2017 yılına göre fahri trafik müfettişleri sayımızda yaklaşık yüzde 20'lik bir artış sağladık ve bu arkadaşlarımızın düzenlediği 230 bin kural ihlali tespit tutanağını cezaya, sonuca dönüştürdük.



Denetim anlayışımız, ceza yazmaya değil farkındalığı ve algılanan yakalanma duygusunu arttırmaya yöneliktir. Eskiden plakaya kesilen ceza oranı yüzde 75, yüz yüze cezalar yüzde 25 civarındaydı. Şu anda oran yüzde 50-50 durumunda. Hedefimiz yüzde 40 plakaya, yüzde 60 yüz yüze oranına ulaşmaktır. Bizim anlayışımız, özellikle son dönemde bazı kesimlerin haksız ithamlarında olduğu gibi kimse yanlış anlamasın ama koçan doldurmak değildir. Yani istedik ki bir otobüs şoförü veya kamyon şoförü, uzun yolda trafik denetiminde kenara çekip bir dursun, kendine gelsin, gerekiyorsa dinlensin. Bu sebeple özellikle kazaların yoğun olduğu gün ve saatlerde denetimlerimizi arttırdık."



Konuşmanın ardından trafik polisleri için yeniden tasarlanan kıyafetlerin tanıtımı yapıldı.







