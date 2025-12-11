Yeni Şafak Gazetesi’nde yönetim krizi: O isim künyeden çıkarıldı!

Yeni Şafak Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun isminin bugün künyeden kaldırılması dikkat çekti. Likoğlu’nun istifa ettiği, ancak istifasının Albayrak Grubu tarafından kabul edilmediği öne sürüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Yeni Şafak Gazetesi’ndeki yönetim krizi künyeye yansıdı.

Gazetenin uzun süredir Genel Yayın Yönetmenliği yapan Hüseyin Likoğlu’nun adı, 11 Aralık tarihli baskının künyesinde yer almadı.

Likoğlu’nun isminin neden künyeden kaldırıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulis bilgilerine göre Likoğlu’nun istifa ettiği, Albayrak Grubu’nun ise bu istifayı reddettiği iddia edildi.

Öte yandan Likoğlu’nun adının yarınki baskıda yeniden künyeye ekleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili Yeni Şafak yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

