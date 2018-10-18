Yeni Şafak gazetesi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı vahşice katleden timde yer alan Meşal Saad El Bostani'nin Riyad'ta şüpheli bir kazada öldüğünü duyurdu. Teğmen rütbesiyle Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde pilotluk yapan Bostani böylece sırlarıyla gitmiş oldu.

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre, bilgi veren kaynaklar kazanın oluş şekli ve zamanıyla ilgili bilgi vermedi. İnfaz timindeki isimler arasında hiyerarşi olmadığı belirtiliyor.



Bostani'nin Kaşıkçı cinayetinin hangi aşamasında rol aldığı da henüz net değil. Timin diğer üyelerinin benzer biçimde ortadan kaldırılıp kaldırılmayacağı da merak konusu.



İnfaz timi 2 Ekim'de iki ayrı özel jetle Riyad'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmişti. 1987 doğumlu Meşal Saad El Bostani, saat 01.45'te pasaport noktasından geçti. Wyndham Grand Hotel'de kaldı.



Kaşıkçı öldürüldükten sonra Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle 21.46'da güvenlik noktasından geçip Türkiye'den ayrıldı.



