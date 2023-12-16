Yeni Şafak Yazarı Tamer Korkmaz Şırnak Üniversite'sindeki FETÖ Yapılanmasını Yazdı!

Yeni Şafak Yazarı Tamer Korkmaz, "Dar alanda kısa paslaşmalar" başlıklı köşe yazısında, Vatan Partisi'nin ortaya çıkarttığı Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasını gündeme taşıdı. Korkmaz köşesinde, Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırı ve faillerin hâlâ bulunamayışını kaleme aldı. Korkmaz, failin yakalanamayışının "Kripto FETÖ'cüler" sayesinde olduğunu yazdı. Korkmaz yazısının devamında Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın kamuoyuna açıkladığı Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasını kaleme aldı. Korkmaz, "Bu minvalde, son dönemdeki en çarpıcı ve ibretlik örnek…" ifadelerini kullandıktan sonra yazısına şöyle devam etti:

- Vatan Partisi’nin Genel Sekreteri Özgür Bursalı’nın tam isabetle “deşifre ettiği” Şırnak Üniversitesi bünyesindeki FETÖ’cü yapılanmadır. Bu hadisede “üniversite rektörünce himaye edilen” Paralel İmam Bedirhan Önem’in tutuklanması Aydınlık’ın ısrarlı yayınlarıyla mümkün olabildi. Rektör Mister Alkış’ın firari FETÖ İmamı Şerif Ali Tekalan’a ‘Sadakat Mektubu’ gazetenin çarpıcı haberleri ile ortaya çıktı. Paralel Rektörün “Üniversitedeki 330 personelin 190’ı Hizmet’e bağlıdır” diye not düştüğü de belgelendi.