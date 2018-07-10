Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yapıldı. Peki bu sistemde Meclis'in yetki ve görevleri neler olacak? Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Meclis'e karşı sorumlu olacak mı? Ayrıntıları haberimizde izliyoruz.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi. Ülke artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre yönetilecek.Yeni sisteme göre milletvekilleri kanun teklifi verebilecek. Ama Meclis'ten geçen kanunları yayımlama yetkisi Cumhurbaşkanına ait. Cumhurbaşkanı kanunu onaylamaz, Meclis'e geri gönderirse kanunun aynen yayımlanabilmesi için 301 milletvekilinin onay vermesi gerekecek.Bir de Cumhurbaşkanının kararname yayımlama yetkisi var. Ancak aynı konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi, başka bir kanun çıkartırsa Meclis'in çıkarttığı kanun geçerli olacak.Meclis'in Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açma yetkisi bulunuyor. Bir Cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanması içinse 400 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var.Bakanlar parlamento dışından atandığı için bu kişilerin Meclis'e karşı bir sorumluluğu bulunmuyor. 16 Nisan referandumunda yapılan Anayasa değişikliğine göre Meclis'in gensoru, güvenoyu gibi yetkileri artık yok.Meclis ile Cumhurbaşkanı arasında karşılıklı fesih yetkisi de var. Kim seçimleri yenileme kararı alırsa milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.