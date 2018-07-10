Yeni sisteme geçildikten sonra 3 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnamelerle Cumhurbaşkanlığı teşkilatının yapısı, bazı üst kademe ve kamu kurumlarına ait atamalara ilişkin esaslar belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladıktan sonra üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararnamesi yayımlandı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı "1" numaralı kararname ile Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yapıldı.539 maddelik kararneme ile Cumhurbaşkanı Yardımcılarının görevleri, Cumhurbaşkanına kimin vekalet edeceği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüklerinin görevleri de belirlendi.Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı yapısı 7 ayrı kısımdan oluşuyor. Teşkilat çatısı altında Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekalet, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri olacak.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı yardımcıları, sadece Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yapacak ve sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.Cumhurbaşkanlığı makamına ise vekalet edecek isim en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak belirlendi. Yeni seçim gerçekleşene kadar vekalet koltuğunda oturan isim Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanabilecek.Cumhurbaşkanı Yardımcıları özel kalem müdürleri, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının resmi ve özel yazışmalarını yürütecek, yurt içi ve yurt dışı gezi işlerini düzenleyecek ve yürütecek."2" ve "3" numaralı kararnameler ise üst kademe kamu kurum ve kuruluşlarındaki atamalar ve işleyiş ile ilgili oldu.Ayrı ayrı üç kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.