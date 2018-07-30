Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.
Yeni hükümet sisteminin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacak.
Beştepe'de saat 15.00'te başlaması beklenen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.
Toplantı masasında başta terörle mücadele olmak üzere iç ve dış gelişmeler olacak.
Yeni sistemin yeni isimlerinin yer alacağı Milli Güvenlik Kurulu'na eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı olarak katılacak.
Daha önce Başbakanlık Müsteşarı olarak toplantıya katılan Fuat Oktay da Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla MGK'da bulunacak.
Milli Güvenlik Kurulu'na yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da katılacak.
ulusal.com.tr