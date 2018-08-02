banner982
'Bebek katili' PKK'ya Temmuz'da ağır darbe
'Bebek katili' PKK'ya Temmuz'da ağır darbe
Doktoru bıçaklayıp firar etti!
Doktoru bıçaklayıp firar etti!
Meteoroloji'den son dakika taşkın uyarısı
Meteoroloji'den son dakika taşkın uyarısı
FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı
FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı

Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan kritik mesaj

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından YAŞ ilk kez toplanıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak YAŞ üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan deftere, "Toplantımızın FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum" diye yazdı.

Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan kritik mesaj

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından Anıtkabir'deki tören başladı.

Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.

Başkan Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"FETÖ VE PKK BAŞTA OLMAK ÜZERE..."

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum."

Etiketler; #erdoğan #YAŞ #açıklama #anıtkabir #toplantı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.