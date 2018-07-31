Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından yapılacak olan ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı Perşembe günü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak şurada üst rütbeye terfiler ve atamalar ele alınacak.

Yeni sistemin ilk Yüksek Askeri Şurası 2 Ağustos Perşembe günü toplanıyor.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak toplantının bir gün sürmesi bekleniyor. Şurada tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edecek albaylar ile general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.Yeni hükümet sistemi ile yapısı değiştirilen Yüksek Askeri Şura’ya, ilk kez katılacak isimler de dikkat çekiyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katılacak.Daha önce YAŞ’a Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı olarak katılmıştı. Şimdi ise Milli Savunma Bakanı sıfatıyla toplantıda yer alacak.Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Genelkurmay Başkanı göreviyle toplantı masasında olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar da ilk defa YAŞ'da görev yapacaklar arasında.Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları da kritik toplantıda yerini alacak. Şura’da alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile yürürlüğe girecek.