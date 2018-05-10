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Yeni tarih açıklandı

Astana’daki Suriye görüşmelerinde yeni tarih açıklandı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran ile Suriye ve muhaliflerin katılacağı zirvenin 14-15 Mayıs tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Yeni tarih açıklandı
Astana’daki Suriye görüşmelerinde yeni tarih belli oldu. 

Suriye krizini çözmeyi hedefleyen 9. Astana toplantısı 14-15 Mayıs’ta düzenlenecek.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı zirveye garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran ile Suriye ve muhaliflerin katılacağını duyurdu. Gözlemci ülkeler ABD ve Ürdün’ün de zirveye davet edildiği ifade edildi.

Zirvede gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ile insani ve güven artırıcı önlemlerin ele alınacağı belirtildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 10 nolu ateşkes gözlem noktasını kurdu.

TSK, Kazakistan’ın başkenti Astana’da sağlanan anlaşma çerçevesinde, 12 Ekim 2017’de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes takibi için başlattığı misyonu sürdürüyor.

YENİ TARİH AÇIKLANDI
9. ASTANA ZİRVESİ 14-15 MAYIS'TA OLACAK

 
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