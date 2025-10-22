Yeni trafik kanunu için tarih verildi, işte sürücüleri bekleyen rekor cezalar!
Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren yeni Trafik Kanunu için geri sayım başlarken, taslakta yer alan maddeler trafik cezalarında benzeri görülmemiş artışlar olacağını ortaya koydu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Trafik kültürünü dönüştüreceğiz" sözleriyle kamuoyuna duyurduğu yeni Trafik Kanunu taslağı, sürücülere yönelik köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor.
Hazırlanan taslağın odağında, cezadan çok caydırıcılığın artırılması ve toplumsal farkındalığın yaratılması yer alıyor. Peki yeni Trafik Kanunu taslak maddeleri neler ve sürücüleri hangi cezalar bekliyor?
36 MADDELİK TASLAKTA NELER VAR?
Ekonomim'in derlemesine göre, toplam 36 maddeden oluşan yeni taslak, sadece bireysel ihlallerin ötesine geçerek sistematik risklere karşı da yeni ve ağır cezai yaptırımlar içeriyor. Bu bağlamda, en sert yaptırımların alkol ve uyuşturucu etkisiyle direksiyon başına geçenlere yönelik olduğu görülüyor.
Taslağa göre, alkol ve uyuşturucu etkisiyle araç kullanmanın bedeli katlanarak artacak.
- İlk ihlalde sürücüye 25.000 TL ceza kesilecek ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulacak.
- İkinci kez alkollü yakalanan sürücü 50.000 TL ödeyecek ve ehliyetini 2 yıl süreyle kaybedecek.
- Üçüncü ihlalde ise yaptırım 150.000 TL para cezasına ve 5 yıl ehliyet geri almaya dönüşecek.
- Uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücülere ise 150.000 TL ceza kesilecek ve ehliyetleri tamamen iptal edilecek.
Taslaktaki en dikkat çekici cezalardan biri de güvenlik güçlerinin ‘Dur’ ihtarına uyulmaması durumu için belirlendi. Bu ihlali yapan sürücülere tam 200.000 TL para cezası verilmesi öngörülüyor. Para cezasının yanı sıra, sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak ve aracı da 60 gün trafikten men edilecek.
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANLAR YANDI
Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası her zaman ciddi bir caydırıcılığa sahipti. Ancak yeni Trafik Kanunu kapsamında bu cezanın etkisi daha da artırılıyor:
- Ehliyetsiz araç kullananlara 40.000 TL para cezası kesilecek.
- Ehliyeti geçici olarak iptal edilmişken araç kullananlar ise 200.000 TL ceza ödeyecek.
Bu durumun 5 yıl içinde tekrarlanması halinde sürücünün belgesi tamamen iptal edilecek.
MAKAS, KIRMIZI IŞIK VE HIZ İHLALİNE KADEMELİ SİSTEM
Trafikteki en tehlikeli ihlallerden olan kırmızı ışıkta geçme, makas atma ve hız yapma suçları için de ciddi ve kademeli bir yaptırım sistemi getiriliyor:
- İlk ihlalde 5.000 TL, ikincide 10.000 TL ceza uygulanacak.
- Üçüncü ihlalde 15.000 TL ceza ile birlikte ehliyet 30 gün geri alınacak.
- Dördüncü ihlalde 20.000 TL ceza ve 60 gün, beşinci ihlalde ise 30.000 TL ceza ve 90 gün ehliyet geri alma tedbiri uygulanacak.
- İhlallerin altıncı kez veya daha fazla tekrarlanması durumunda ise ceza 80.000 TL'ye yükselecek ve sürücünün ehliyeti iptal edilecek.
Ayrıca "makas atma" eylemine özel bir ceza da belirlendi. Bu tehlikeli hareketi yapanlara 90.000 TL ceza kesilecek, ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek.
YETKİSİZ ÇAKAR VE TAKOGRAF KULLANIMINA AĞIR BEDEL
Yeni taslak, yetkisiz çakar kullanımına da ağır yaptırımlar getiriyor. Aracında yetkisiz çakar bulunduranlara 138.000 TL ceza kesilecek, ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak ve araçları 30 gün trafikten men edilecek.
Ticari araçlar için ise takograf cihazı kullanmamanın cezası 75.000 TL olacak. Cihaza müdahale etmenin bedeli ilk seferde 185.000 TL, tekrarı halinde ise 370.000 TL olarak belirlendi.
AMBULANSA YOL VERMEMEK ARTIK DAHA MALİYETLİ
Son dönemde sosyal medyada sıkça yankı uyandıran ve büyük tepki çeken ambulansa yol vermeme görüntülerine karşılık bakanlık harekete geçti. Yeni kanuna göre, geçiş üstünlüğüne sahip ambulansa yol vermeyen sürücülere 6.000 TL ceza kesilecek. Buna ek olarak, sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak ve aracı 30 gün trafikten men edilecek.
MOTOSİKLETLER İÇİN KASK CEZASI KATLANIYOR
Yeni düzenleme motosiklet sürücülerini de kapsıyor. Kask takmamanın cezası kademeli olarak artırılacak:
İlk ihlalde 2.500 TL.
İkincide 5.000 TL.
Üçüncüde 10.000 TL. Ayrıca, motosiklet sürücüleri için korumalı ekipman zorunluluğu getirilmesi ve bu konuda özel farkındalık kampanyaları düzenlenmesi de taslakta yer alıyor.
YENİ TRAFİK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Milyonlarca sürücünün merak ettiği "Yeni Trafik Kanunu ne zaman başlayacak?" sorusu da yanıtını buldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurul gündemindeki trafik cezalarının artırılmasına ilişkin 36 maddelik kanun teklifinin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini resmen açıkladı.