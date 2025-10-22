Yeni trafik kanunu için tarih verildi, işte sürücüleri bekleyen rekor cezalar!

- Üçüncü ihlalde 15.000 TL ceza ile birlikte ehliyet 30 gün geri alınacak.

- Dördüncü ihlalde 20.000 TL ceza ve 60 gün, beşinci ihlalde ise 30.000 TL ceza ve 90 gün ehliyet geri alma tedbiri uygulanacak.

- İhlallerin altıncı kez veya daha fazla tekrarlanması durumunda ise ceza 80.000 TL'ye yükselecek ve sürücünün ehliyeti iptal edilecek.