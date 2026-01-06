Yeni Trafik Kanunu Meclis'te: Hız sınırı, makas ve telefon kullanmanın bedeli ağırlaşıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni trafik kanunu teklifi, kuralları ihlal eden sürücüler için ağır yaptırımlar getiriyor
TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifiyle trafik denetimlerinde yeni bir dönem başlıyor.
Sözcü'nün haberine göre; aşırı hız, saldırgan sürüş ve geçiş üstünlüğü ihlalleri başta olmak üzere trafik güvenliğini tehlikeye atan eylemlere yönelik cezalar büyük oranda artırılıyor.
Düzenleme, yüksek idari para cezalarının yanı sıra hapis cezası ve sürücü belgelerinin iptal edilmesini de kapsıyor.
HIZ LİMİTİNİ AŞAN EHLİYETİNDEN OLACAK
Teklifte yer alan maddelere göre, yerleşim yerlerinde hız sınırını bir yıl içinde beş kez ihlal eden sürücülerin ehliyetlerine el konulacak süreler, aşılan hız limitine göre kademelendirildi.
55–64 km/s arası hız aşımı: 30 gün ehliyete el koyma.
65 km/s hız aşımı: 60 gün ehliyete el koyma.
66 km/s ve üzeri hız aşımı: 90 gün ehliyete el koyma.
ARABADAN İNİP KAVGA EDENE 180 BİN TL CEZA
Yeni düzenlemede "saldırgan sürüş" başlığı altında tanımlanan eylemlere verilecek cezalar dikkat çekti.
Trafikte başka bir aracı taciz amacıyla takip eden veya araçtan inerek diğer sürücüye yönelen kişilere 180 bin TL para cezası verilecek ve ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak.
Hız denetimlerini engellemeye yönelik donanımlara karşı da önlemler sertleşiyor. Araçlarında radar belirleyici cihaz kullanan, bu cihazları imal veya ithal edenlere 185 bin TL ile 370 bin TL arasında değişen rekor cezalar kesilecek.
AMBULANSA YOL VERMEYEN YANDI
Trafikte hayati önem taşıyan geçiş üstünlüğü kurallarına uymayanlar da ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçları engelleyenlere 15 bin TL ile 46 bin TL arasında ceza uygulanacak ve ehliyetleri 30 gün süreyle alınacak.
Pist dışı alanlarda yarış yapan sürücüler ise 46 bin TL ceza ödeyecek ve 2 yıl süreyle ehliyetlerini kaybedecek.
Teklif kapsamında diğer ihlallere yönelik cezalar ise şöyle sıralandı:
Olay yerini terk: Ölümlü veya yaralanmalı kazada kaçan sürücüye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Kırmızı ışık: İhlal sonucu kazaya sebebiyet verilirse ehliyete 60 gün el konulacak.
Gürültü: Yüksek sesli müzikle çevreyi rahatsız edenlere 16 bin TL ceza kesilecek.
Telefon kullanımı: Seyir halinde cep telefonuyla konuşmanın cezası 5 bin TL olacak.