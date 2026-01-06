Yeni Trafik Kanunu Meclis'te: Hız sınırı, makas ve telefon kullanmanın bedeli ağırlaşıyor

AMBULANSA YOL VERMEYEN YANDI

Trafikte hayati önem taşıyan geçiş üstünlüğü kurallarına uymayanlar da ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçları engelleyenlere 15 bin TL ile 46 bin TL arasında ceza uygulanacak ve ehliyetleri 30 gün süreyle alınacak.