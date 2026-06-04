Yeni Varlık Barışı resmen yürürlükte: Borcu olanlara müjde, vade 72 aya çıktı!

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve çok kritik mali kolaylıklar barındıran "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete’de yayımlanarak yasal olarak yürürlük kazandı. Yeni paketle birlikte Türkiye'ye döviz ve sermaye girişini hızlandıracak yeni bir Varlık Barışı başlatılırken, vergi istisnaları, kamu borçlarının yapılandırılması ve İstanbul Finans Merkezi teşviklerinde ezber bozan tarihi adımlar atıldı.

YENİ VARLIK BARIŞI BAŞLADI: 31 TEMMUZ 2027'YE KADAR SÜRE VERİLDİ

Mali paketin en çok dikkat çeken maddesi, yurt dışındaki varlıkların Türkiye ekonomisine kazandırılmasını hedefleyen yeni Varlık Barışı düzenlemesi oldu. Yasa uyarınca; gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara resmi olarak bildirilmesi gerekecek. Bu varlıkları yasal süresi içinde beyan edenler hakkında, söz konusu tutarlara ilişkin hiçbir suretle geriye dönük vergi incelemesi, mali araştırma ve vergi tarhiyatı yapılamayacak; varlıklar devlet güvencesi altına alınacak.

YURT DIŞINDAN GELENLERE 20 YIL BOYUNCA SIFIR GELİR VERGİSİ

Uluslararası sermayeyi ve nitelikli iş gücünü Türkiye'ye çekmek amacıyla gelir vergisinde tarihi bir istisna süreci başlatıldı. Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şart koşuldu. Bu şartı sağlayan vatandaşların ve yabancı yatırımcıların ülke dışında elde ettiği tüm kazançlardan tam 20 yıl boyunca hiçbir şekilde gelir vergisi alınmayacak. Öte yandan, nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen personelin ücretlerinin, brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için de gelir vergisi istisnası uygulanarak istihdam maliyetleri fahiş oranda düşürülecek.

VERGİ VE AMME BORÇLARINA REKOR TAKSİT: 72 AY VADE VE 1 MİLYON TL LİMİTİ

Devlet alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak ve nakit sıkışıklığı yaşayan mükelleflere nefes aldırmak amacıyla amme alacaklarının tecil şartlarında köklü bir esnekliğe gidildi. Kamu alacaklarına ilişkin tecil işlemlerinde azami taksitlendirme süresi 36 aydan tam 72 aya (6 yıl) çıkarılarak iki katına yükseltildi. Ayrıca bürokrasiyi azaltmak adına, borçlular için uygulanan teminatsız tecil tutarı sınırı da net 1 milyon liraya yükseltildi. Böylece 1 milyon TL'ye kadar olan kamu borçları için mükelleflerden herhangi bir teminat göstermesi talep edilmeyecek.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE YÜZYILIN TEŞVİKİ: 2047 YILINA UZATILDI

Türkiye'yi küresel finansın merkezi yapma vizyonu doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi (İFM) için hazırlanan devasa vergi muafiyetlerinin süresi uzatıldı. İstanbul Finans Merkezinde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için yüzde 100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması resmi olarak 2047 yılına kadar uzatıldı. Bununla da yetinilmeyerek, söz konusu finansal kuruluşlara kuruluş ve izin süreçlerinde sağlanan finansal faaliyet harçları muafiyeti, 5 yıl süreden tam 20 yıla çıkarıldı. Yeni mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tebliğlerin önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacağı bildirildi.