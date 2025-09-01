Yeni yargı paketi masada! Bakan Tunç’tan infaz düzenlemesi ve af tartışmalarına yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025-2026 adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay’da düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tunç, “Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik ne kadar ceza alırsa alsın, yatmaya yönelik düzenlemede 10. Yargı paketinde yasalaşmıştı. 11. Yargı paketiyle ilgili çalışmalar var. Şu anda taslak çalışmaları devam ediyor” dedi.

YARGI PAKETİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Bakan Tunç, infaz düzenlemelerine ilişkin olarak, “Yargıtay başkanımızın bahsettiği konu infaz düzenlemeleri tartışıldı. Dönem dönem infaz kanunu değişiklik teklifleri mecliste görüşüldü ve yasalaştı. Talepler var gündeme alınması istenen konular var. Düzenlemeler var. İnfaz, hastalık halinde infaz genişletici düzenlemeler yapılmıştı. Denetimli serbestlikle ilgili cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik ne kadar ceza alırsa alsın, yatmaya yönelik düzenlemede 10. Yargı paketinde yasalaşmıştı. 11. Yargı paketiyle ilgili çalışmalar var. Şu anda taslak çalışmalar devam ediyor. Bunlar meclisimizin takdirinde olan hususlar. Uygulamada vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, teknik destek veriyoruz. Bu anlamda bir takım mesleklerle 11. Yargı paketine yargı paketi hazırlıkları çerçevesinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tunç, ceza sistemine dair değerlendirmesinde, “1 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde hiç kalmamasının cezasızlık algısına neden olduğu için onu önleyebilmek için yeni bir düzenleme yaptık” dedi.

Ceza sisteminin üç aşamadan oluştuğunu hatırlatan Tunç, “Soruşturma aşaması, soruşturmanın etkin bir şekilde delillerin sağlıklı bir şekilde toplanması aşaması, 2. aşama kovuşturma aşaması; burada da bu deliller doğrultusunda toplanan deliller doğrultusunda yargılamanın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve 3. aşama infaz aşaması; ceza adaleti sisteminin soruşturma ve kovuşturma aşaması kadar önemli olan bir aşama. Bu aşamanın özellikle ceza adaletinin amacını sağlayacak şekilde olması lazım. Yani ceza adaletinin amacı nedir? Ceza adaleti sisteminin amacı toplumu korumak. Suç işlenmesinin önüne geçmek ve suç işlendiğinde de bu kişiye gerekli yaptırımı uygulamak ve yaptırım uygulanırken de onu ıslah etmek ve topluma kazandırma. Dolayısıyla ceza infazını topluma kazandırma aşaması ve ıslah aşaması yaptırımın insan haklarına uygun bir şekilde uygulanması aşamasıdır” diye konuştu.

BİLİŞİM SUÇLARI

Bilişim suçlarına da değinen Tunç, “Bunun önlenmesi lazım, caydırıcılığın arttırılması lazım ve bu suçla mücadele bakımından yargının elindeki araçların arttırılması ve güçlendirilmesi lazım. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bilişim suçları telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar bunlar özellikle gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden çok önemli konular. Bununla ilgili 11. Yargı paketinde hazırlıklı taslağımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Kurumumuzda bu çalışma meclis açıldığında bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi gündeme gelecek” ifadelerini kullandı.

AF BEKLENTİLERİNE YANIT GELDİ

Af beklentilerine ilişkin sorular üzerine Tunç, “Af anlamına gelecek hiçbir düzenleme olmadığını” vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına da tepki gösteren Tunç, “Türkiye’de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz” dedi.

BELEDİYE OPERASYONLARI

Belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında da açıklama yapan Tunç, “CHP’li belediyelerle ilgili yapılan soruşturmalar da var, AK Parti’li belediyelerle ilgili soruşturmalar da var. Bunlar içerisinde görevi kötüye kullanma var, rüşvet var. Bu 30 belediyeden 13’ü mahkum oldu, hüküm giydi. Cezaevlerinde olan belediye başkanları var. Fark şu, CHP’li belediyelere soruşturma açıldığında CHP’li yöneticiler, genel başkanları da dahil sahip çıkıyorlar; ‘nasıl soruşturma açarsınız’ diyorlar. Burada yargıyı töhmet altında bırakan, onlara hakaret eden, tehdit eden ifadeler kullanılıyor. Ama AK Parti’li belediyelere açılan soruşturmalarla ilgili yöneticiler, genel başkanlar sahip çıkmadığı için kamuoyunda gündem olmuyor” ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUĞUN PARTİSİ OLAMAZ

Tunç, “Şu anda hapiste olan AK Parti’li belediye başkanları var, depremle ilgili, rüşvet nedeniyle. Büyükşehir ilçe belediyesi var benim bakanlığım döneminde suçüstü yapılmıştı. Burada yolsuzluğun, usulsüzlüğün partilisi, partisizi olmaz. Yolsuzluk yapandan yargı millet adına hesap sorar, hep beraber soruşturmaların neticesini beklememiz lazım. Bu soruşturmalar devam ederken peşinen kimseyi suçlu da ilan etmemek lazım, masumiyet karinesi var. Soruşturmalar devam ederken o soruşturmaları yürüten savcılara yönelik tehdit, hakaret gibi ifadelerden sakınmak lazım. Henüz 5 aylık bir soruşturma ve kapsamlı bir soruşturma. İlçe belediyelerine de uzanan, her gün yeni bir itirafçının ortaya çıktığı büyük bir yolsuzluk iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. burada hep beraber yargıya yardımcı olmamız lazım. Soruşturmanın sonucunu, iddianamenin düzenlenmesini beklememiz gerekiyor. İddianame düzenlendiğinde de yine iş bitmiş değil. Yargılama başlayacak, yargılamanın sonucunu beklemek gerek. Yargılama da tek dereceli değil, üç dereceli. Dolayısıyla tüm bu süreçlerin sonucunu beklemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.