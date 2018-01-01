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Yeni yıla çalışarak girdiler

Kimi bu yılbaşı yurtdışına tatile gitti. Kimi yeni yıla ailesi ile evinde girdi. Kimileri de var ki, yeni yılın ilk saatlerini ailesinden uzakta, çalışarak geçirdi. Kim mi onlar? Madenciler ve itfaiye erleri...

Yeni yıla çalışarak girdiler
Yerin metrelerce altında karşıladı madenciler yeni yılı...

Amasya'nın Suluova ilçesinde, ailelerinden uzaktaydılar. Ama bu onlar için dert değil. Çünkü onlar aileleri için ekmeğini taştan çıkardıklarının farkındalar. 

Yılın son saatlerini birlikte çalışarak geçirdiler. Beraber yemek yediler, birbirlerinin yeni yılını kutladılar.

Sadece maden işçileri değil itfaiye erleri de mesaideydi yılbaşında.

Gözleri, kulakları telsizde, her an koşmaya hazır beklediler tüm gece...

Onlar Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri. 

Yenı yılın ilk dakikalarına vatandaşın güvenliğini sağlamak için mesaide girdiler. 


ulusal.com.tr
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