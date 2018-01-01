Yerin metrelerce altında karşıladı madenciler yeni yılı...
Amasya'nın Suluova ilçesinde, ailelerinden uzaktaydılar. Ama bu onlar için dert değil. Çünkü onlar aileleri için ekmeğini taştan çıkardıklarının farkındalar.
Yılın son saatlerini birlikte çalışarak geçirdiler. Beraber yemek yediler, birbirlerinin yeni yılını kutladılar.
Sadece maden işçileri değil itfaiye erleri de mesaideydi yılbaşında.
Gözleri, kulakları telsizde, her an koşmaya hazır beklediler tüm gece...
Onlar Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri.
Yenı yılın ilk dakikalarına vatandaşın güvenliğini sağlamak için mesaide girdiler.
ulusal.com.tr
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