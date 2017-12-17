Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni yıla sayılı günler kala kaçak içki operasyonu düzenledi. 22 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 13 bin 402 şişe kaçak içki ele geçirildi.

22 ilde 104 ayrı adrese baskın düzenlendi, binlerce kaçak içkiye el konuldu.



Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde 22 ilde "Mahzen" adını verdiği operasyon düzenledi.



Kaçak bandrol kullanarak şarap üretimi ve dağıtımı yaptığı belirlenen 104 iş yerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen operasyonda 13 bin 402 şişe değişik markalarda şarap ele geçirildi. Bakınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.



Kaçak bandrolle sahte içki şişeleyen iş yerlerine de para cezası uygulanacak.





ulusal.com.tr