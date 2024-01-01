Yeni Yılda Hangi Düzenlemeler Devrede?

1 Ocak 2024'ten itibaren tüketiciyi ve esnafı ilgilendiren 5 yeni düzenleme hayata geçti.



1) Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişikliğinden vatandaş memnun.



2) Cep telefonlarının IMEI numaralarının yani mobil cihaz kodunun kayda alınma işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak.



3) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce inşaat demiri izleme sistemi getirildi. Yurt içinden ya da yurt dışından getirilen inşaat demirlerinin üretim ve ithalat aşamasından satış aşamasına kadar izlenmeye başlandı.



4) Konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması zorunlu hale getirildi.



5) İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.