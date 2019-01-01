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Yeni yılda yeni düzenlemeler! Kitapta KDV yüzde 18'e çıktı

Yeni yılda birçok alanda yeni düzenlemeye gidildi. Elektrikten doğalgaza, sigara paketinden naylon poşet fiyatına kadar hayatımızda birçok şey değişecek. O düzenlemeler neler? Ayrıntılar haberimizde...

Yeni yılda yeni düzenlemeler! Kitapta KDV yüzde 18'e çıktı

Yılbaşında birçok yeni düzenleme var. Elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim olacak.

Bir diğer düzenlemeyse işyerlerinde -5-9 çalışanı olan yerlerde bireysel emeklilik başlayacak.

Naylon poşetlerde 25 kuruş olacak.

Artık çoğu kişi eskiden kullanılan pazar poşetlerini kullanacak. İhtiyaç olduğunda çantasından çıkartıp kullanacak.

Ayrıca şarküteri, ekmek unlu mamuller ve manav reyonunda 15 mikronun altındaki incelikte ‘hışır’ denilen plastik poşetlerin ücretsiz kullanımı devam edecek. 

Yeni yılda KDV, elektronik kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 olarak uygulanmaya başlayacak.



HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: İSMAİL HARPUTLU
ulusal.com.tr

Etiketler; #kdp #poşet
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