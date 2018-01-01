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Yeni yılın ilk günü

Hafta sonu tatilini yılbaşı tatili ile birleştirenler İstanbul'dan kaçtı. İstanbul'da kalanlar ise 12 derecelik hava sıcaklığı ile adeta yazdan kalma bir günün tadını çıkardı. Kimi gezdi, kimi balık tuttu. Sokaklarda insan seli vardı.

Yeni yılın ilk günü

İstanbul'dyeni yılın ilk günüğ yollarda alışılmışın dışında bir görüntü vardı.Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde bire düştü.

Yılın ilk günü kimisi iznini evde geçirdi kimisi de güzel havayı fırsat b ilerek zamanını dışarda değerlendirdi.

Güzel havayı fırsat bilen balıkçılar Eminönündeki galata köprüsüne gelerek kovalarını istavritle doldurdu.

Olta sallayan balıkçıların yüzü güldüğü kadar kovaları da doldu.

Balıkçılar sıcak havadan memnun ama yanlış avlanma yapıldığı için şikayetçi.

Güzel ama çıkmıyor yanlış avlanma var.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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