Yeni yılın ilk karı düştü! Caddeler beyaza büründü

Sivas’ta kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Sude İnak Sude İnak
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Yeni yılın ilk karı düştü! Caddeler beyaza büründü - Resim: 1

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Sivas’ta yeni yılın ilk kar yağışı kent merkezine düştü.

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Yeni yılın ilk karı düştü! Caddeler beyaza büründü - Resim: 2

Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

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Yeni yılın ilk karı düştü! Caddeler beyaza büründü - Resim: 3

Park halindeki araçların üzeriyse karla kaplandı. Trafikteki sürücüler kar yağışıyla birlikte dikkatli ilerledi.

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Yeni yılın ilk karı düştü! Caddeler beyaza büründü - Resim: 4

Kent merkezindeki Aksu Parkı'nda ise kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

Kent genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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Yeni yılın ilk karı düştü! Caddeler beyaza büründü - Resim: 5
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Yeni yılın ilk karı düştü! Caddeler beyaza büründü - Resim: 6
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Yeni yılın ilk karı düştü! Caddeler beyaza büründü - Resim: 7
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Yeni yılın ilk karı düştü! Caddeler beyaza büründü - Resim: 8
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kar yağışı