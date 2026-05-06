Yeni YSK başkanı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni başkanı belli oldu. Kurul içinde yapılan seçimle göreve getirilen Serdar Mutta, yargı dünyasının deneyimli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) beklenen bayrak değişimi gerçekleşti. Kurul üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda Serdar Mutta, YSK’nın yeni başkanı olarak seçildi. Mutta, seçimle birlikte Türkiye’nin en kritik yargı mekanizmalarından birinin yönetimini üstlenmiş oldu.

AKADEMİK KARİYER VE YARGI TECRÜBESİ

1974 Hatay doğumlu olan Serdar Mutta, hukuk eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Kariyerine askeri hakim olarak başlayan Mutta, sırasıyla Hüyük, Uzundere ve Türkoğlu ilçelerinde hakimlik yaptı. Adalet Bakanlığı bünyesinde müfettişlikten daire başkanlığına kadar pek çok stratejik noktada görev alan Mutta, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerini de yürüttü.

YARGITAY’DAN YSK BAŞKANLIĞINA

Mutta’nın yükselişi, 16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmesiyle farklı bir boyut kazandı. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi olarak görev yaparken YSK bünyesine dahil olan Mutta, akademik donanımıyla da biliniyor. "İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi" ile "Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol" konularında lisansüstü ve doktora çalışmaları bulunan Serdar Mutta, evli ve dört çocuk babasıdır.

