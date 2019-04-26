Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:
"İstanbul seçimi yenilenir mi yenilenmez mi?.. YSK verdiği ara kararlar ile kapı arkasında süren pazarlıklara süre tanıdı. 3-4 gün için dahi olsa soluklanma süreci... "Türkiye İttifakı" çalışmaları olumlu yönde devam ederse YSK'dan iptal kararı çıkmayacağı konusunda siyasi kulislerde uzlaşı var. Hatta, "YSK kararını verdikten sonra Erdoğan partili Cumhurbaşkanlığından istifa eder. AKP Genel Başkanlığını Binali Yıldırım'a tekrar bırakır" diyenler bile mevcut. Saray içinde konuşulanlara, yazdırılanlara bakılırsa Erdoğan'ın tek şartının, "ülke liderliğinin kabul edilmesi" olduğu görünüyor. Siyasi kulislerde, "Bakanlık sayısının arttırılabileceği, CHP'ye 5-6, İYİ Partiye 2-3 Bakanlık verilebileceği" konuşuluyor.
Önümüzde seçimlere daha 4,5 yıl var. Erdoğan, bu süre içinde partisiz ülke lideri olarak kalabilir mi?.. Bugüne kadar seyreden gidişata bakılırsa olumlu bir yanıt verilmesi de çok zor!.."
ulusal.com.tr
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