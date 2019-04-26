Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Siyasi kulislerde konuşulanlara göre. Ramazan bayramından sonra, Haziran ayı içinde daha da hareketlenecekler. Ali Babacan İngiltere'de bazı görüşmeler yapıp döndü. İstanbul'da bir grup sanayici ile de kapalı bir toplantı yaptığını işittim" ifadelerini kullandı

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:



"Menemen soğanla mı, soğansız mı yapılır tartışmalarıyla mı çözmeye çalışacağız. Yoksa, İMF'nin dayattığı yeni bir Kemal Derviş'e mi teslim olacağız?...



AKP'nin içi cadı kazanı gibi kaynıyor. Bir yanda Türkiye'yi stratejik çukurluğa gömen Ahmet Davutoğlu diğer yanda Abdullah Gül'ün İngiltere'de özel yetiştirip ülke siyasetine monte ettiği, Kemal Derviş'e uzunca bir süre akıl danışan



R. Erdoğan'ın ilk kez Twitter hesabından duyurduğu "Türkiye İttifakı"na en sert tepkinin MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'den geldiğini tekrarlayalım. Tabanının kaydığını gören Erdoğan, bu çağrıyı boşa yapmadı!.. İMF ile yapılacak görüşmelerden önce elini daha sağlama almak için hiç güvenmediği Bahçeli'nin yerine daha güçlü ortak/ortaklar bulma arayışında."



ulusal.com.tr "Menemen soğanla mı, soğansız mı yapılır tartışmalarıyla mı çözmeye çalışacağız. Yoksa, İMF'nin dayattığı yeni bir Kemal Derviş'e mi teslim olacağız?...AKP'nin içi cadı kazanı gibi kaynıyor. Bir yanda Türkiye'yi stratejik çukurluğa gömen Ahmet Davutoğlu diğer yanda Abdullah Gül'ün İngiltere'de özel yetiştirip ülke siyasetine monte ettiği, Kemal Derviş'e uzunca bir süre akıl danışan Ali Babacan harıl harıl çalışıyor. R. Erdoğan 'ın şu andaki muhaliflerinin partileşme gayretleri aslında 16 Nisan 2017 referandumu öncesi başlamıştı. Beklediler de beklediler... Siyasi kulislerde konuşulanlara göre. Ramazan bayramından sonra, Haziran ayı içinde daha da hareketlenecekler. Ali Babacan İngiltere'de bazı görüşmeler yapıp döndü. İstanbul 'da bir grup sanayici ile de kapalı bir toplantı yaptığını işittim. İddia o ki; "ilk etapta, ekonomik kriz bahane edilerek AKP içinden 30'a yakın milletvekili istifa ettirilecek. Ardından Hükümetin meşruiyeti sorgulanacak. Sonra, AKP içinden kopartılacak milletvekili sayısı 50/55'e yükseltilecek". Bu iddialara inanır veya inanmazsınız... Ancak, matematiksel bir gerçek var; yeni kurulacak bir siyasi partinin dengeleri değiştirmesi için TBMM aritmetiğine etki etmesi gerekiyor. Yani, AKP'nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi lazım....R. Erdoğan'ın ilk kez Twitter hesabından duyurduğu "Türkiye İttifakı"na en sert tepkinin MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'den geldiğini tekrarlayalım. Tabanının kaydığını gören Erdoğan, bu çağrıyı boşa yapmadı!.. İMF ile yapılacak görüşmelerden önce elini daha sağlama almak için hiç güvenmediği Bahçeli'nin yerine daha güçlü ortak/ortaklar bulma arayışında."