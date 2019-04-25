Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye İttifakı" çıkışı "Millî Mutabakat Hükümeti" iddialarını da beraberinde getirdi. Yükselen tansiyonu düşürmek isteyen Erdoğan’ın, farklı siyasi partilerden temsilcilerin yer aldığı millî bir hükümet kuracağı öne sürülüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye İttifakı” çıkışı sonrası, Milli Mutabakat Hükümeti kurulacağı iddia edildi.



Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan’a göre, mayıs ayı sonunda Mili Mutabakat Hükümeti kurulabilir.



Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı tek tek liderlerle bir araya gelerek bu fikrini açıklayacak.



İddialara göre, daha sonra uzlaşan partilerin vereceği üyelerle komisyon kurulacak ve ardından her partinin Meclis’teki temsil oranı kapsamında yeni kabine oluşturulacak. Ayrıca kabine üyelerinin Meclis’ten çıkması için değişiklik yapılacak.



AK Parti kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, partilerin grup başkan vekillerinin daha temkinli olmaları yani Meclis ortamını gerecek adımlardan kaçınmaları da istenecek.



Yeniçağ'ın iddialarına göre Milli Mutabakat Hükümeti, yalnızca partileri değil sivil toplum örgütlerini de kapsayacak.



Muhalefetin ise bu iddialara temkinli yaklaştığı öne sürülüyor. CHP kanadında Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının travmasının devam ettiği söyleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuya ilişkin samimi ve kararlı davranmasının çok önemli olduğu ifade ediliyor.



ulusal.com.tr