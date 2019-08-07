Atlantik sisteminden koparak Asya'ya yönelişini devlet politikası haline getiren Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlar merak konusu... Asya pazarının Türk ekonomisine büyük fayda sağlayacağını belirten uzmanlar "Asya Bakanlığı" kurulması gerektiği görüşünde. Uzmanlara göre Türkiye, açılım kapsamında "Şangay İşbirliği Örgütü" gibi kuruluşlarda da yer almalı.

Türkiye her alanda bağımsızlığını güçlendirecek stratejik bir adım attı. Atlantik sisteminden kopuş "Yeniden Asya" açılımı adıyla tescillenerek yeni bir sürece kapı aralandı.



Türkiye'nin Avrasya yolculuğunun hızlanmasında Atlantik siteminin saldırganlığı büyük rol oynadı. Tek kutupluluktan çok kutuplu dünyaya geçiş de etkili olan faktörlerden.



Asya olarak tarif edilen bölge geniş bir pazarı kapsıyor.



Yeniden Asya açılımının somut olarak uygulanması için atılacak birçok adım da bulunuyor.



ANKASAM Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doğacan Başaran, Ankara'nın yeni adımını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Başaran, Şangay İşbirliği Örğütü başta olmak üzere Asya birlikteliğini güçlendiren ittifaklarda da Türkiye'nin yer alması gerektiğini söyledi.





Haber: Gürkan Demir

Kamera: Sabri Kara

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