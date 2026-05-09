Yeniden Refah Partili başkan tüfekle vurularak öldürüldü: 3 şüpheli gözaltında

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan borç-alacak kavgası cinayetle sonuçlandı.

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Adaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Huğlu Mahallesi’nde tüfek atölyesi işleten ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi mahalle başkanlığı görevini yürüten Necati Sandal, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle bir grupla tartıştı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal’a tüfekle ateş edildi.

Sırtından vurulan Sandal kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Necati Sandal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanı Muhittin Kazan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanımız kıymetli dava arkadaşımız Necati Sandal, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı dileriz.”