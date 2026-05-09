Yeniden Refah Partili başkan tüfekle vurularak öldürüldü: 3 şüpheli gözaltında

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tüfek atölyesi sahibi ve Yeniden Refah Partisi mahalle başkanı Necati Sandal, borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yeniden Refah Partili başkan tüfekle vurularak öldürüldü: 3 şüpheli gözaltında
Yayınlanma:

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan borç-alacak kavgası cinayetle sonuçlandı.

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Adaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Huğlu Mahallesi’nde tüfek atölyesi işleten ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi mahalle başkanlığı görevini yürüten Necati Sandal, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle bir grupla tartıştı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal’a tüfekle ateş edildi.

Sırtından vurulan Sandal kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Necati Sandal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanı Muhittin Kazan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanımız kıymetli dava arkadaşımız Necati Sandal, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı dileriz.”

10 yıldır tamamlanamayan site: Tapu var, bina yok10 yıldır tamamlanamayan site: Tapu var, bina yokYurt
Yeniden Refah Partisi
Günün Manşetleri
Hizbullah İHA’sı Merkava tankını böyle vurdu
10'u çocuk 33 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Bakan Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu
Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi
Diyarbakır ve Mersin'de narkotik operasyonu
İçişleri Bakanı Çiftçi, canlı yayında soruları yanıtladı
Bu ilçelerde yollar trafiğe kapatılıyor
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Çok Okunanlar
150 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 150 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'e bu hafta neler geliyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
🔴 Galatasaray – Antalyaspor canlı izle! 🔴 Galatasaray – Antalyaspor canlı izle!