Yenidoğan Çetesi davasında 6. duruşma: Sanık sayısı 57’ye yükseldi

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri nedeniyle ölümlerine yol açtıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasında 6. duruşmanın 3. günü görülüyor.

Çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik geçtiğimiz günlerde ikinci dalga operasyon düzenlenmiş, hazırlanan iddianame ana dava dosyasıyla birleştirilmişti. Böylece sanık sayısı 57’ye yükselmişti.

BAKIRKÖY’DE DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülüyor. Duruşmanın 6. oturumu, üçüncü gününde sanık yoklamalarının alınmasıyla başladı.

Duruşmaya 6’sı tutuklu olmak üzere bazı sanıklar salonda katılırken, diğer sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmalarını yapıyor.

Bugünkü duruşmada sanık avukatlarının savunmaları alınmaya devam ediyor. Mahkeme heyetinin gün içinde ara kararını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

