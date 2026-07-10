Yenidoğan Çetesi davasında adli tıp raporu çıktı!

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine Adli Tıp Kurumu (ATK) Üçüncü Üst Kurulu tarafından hazırlanan feci rapor dava dosyasına girdi. Raporda sahte epikrizlerden yer değiştirilen filmlere, yetkisiz personelden doktorların ihmallerine kadar tüm skandallar tek tek belgelendi.

10 BEBEK İÇİN RAPOR HAZIRLANDI: İHMALLER ÖLÜMÜ GETİRDİ

ATK Üçüncü Üst Kurulu, hayatını kaybeden 10 maktul bebek (Roua Kadan, Ayaz Karaduman, Melek Süleymanoğlu, Michelle Nwando Opara, Halime Alkari, Kerem Muhammet Tokluoğlu, Havvanur Karakoç, Öykü Helvacı, Serdarova ve Kaya ailesinin bebeği) için ölüm sebepleri ve tıbbi uygulama hatalarını inceledi. Raporda, bebeklerin birçoğunda uygulanan hatalı/eksik tıp kuralları ile ölümler arasında doğrudan "illiyet bağı" bulunduğu kaydedildi.

"UYGUN BAKIM YAPILSAYDI KURTULMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEKTİ"

Havvanur Karakoç Bebeğin Raporu: Bebeğin uygun bakım, takip ve tedavisinin sağlanmadığı; primer doktor Dursun Eryılmaz ile bebeği görmeden hemşirelere telefondan direktif veren Dr. İlker Gönen'in ve arrest (kalp durması) durumunu zamanında fark edemeyen hemşire Çağla Durmuş'un tıbben kusurlu olduğu açıklandı. Zamanında doğru tanı ve beslenme sağlansaydı Havvanur bebeğin kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Öykü Helvacı Bebeğin Raporu: Yeniden canlandırma (resüsitasyon) işlemine katılmayan Dr. Dursun Eryılmaz, uzaktan talimat veren Dr. İlker Gönen ve doktorları canlandırmaya çağırmayan hemşire Çağla Durmuş kusurlu bulundu. Uygun tedaviyle Öykü bebeğin de kurtulma ihtimalinin olduğu aktarıldı.

Bebek Serdarova Raporu: Doğum sonrası kalp anomalisi tespit edilen bu bebeğin, tıp kurallarına uygun tedavi ve süreç yönetimi yapılması halinde kurtulma ihtimalinin "çok yüksek" olduğu ancak sürecin tamamen kurallara aykırı yürütüldüğü rapor edildi.

SAHTE GRAFİLER, DEĞİŞTİRİLEN KAN GAZLARI VE FIRAT SARI'NIN KUSURU

Adli Tıp Kurumu raporunda, telefon tapeleri ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Raporu doğrultusunda örgüt elebaşı Uzm. Dr. Fırat Sarı'nın tıbben tamamen sorumlu ve kusurlu olduğu tescillendi. Raporda çetenin uyguladığı şu dehşet verici yöntemler sıralandı:

112 sevk sisteminin baypas edilerek bebeklerin uygunsuz yoğun bakımlara götürülmesi,

Doktorların hastaneye uğramadan günlük vizit yapmaması ve bebeklerin ilaç/tedavi düzenlemelerinin (order) hemşirelerce yapılması,

Epikriz raporlarının hastane dışındaki tıp eğitimi olmayan kişilere yazdırılması,

Bebeklerin akciğer/röntgen grafilerinin başka bebeklerin filmleriyle yer değiştirilmesi,

Kan gazı değerlerinin önceden hazırlanmış şablonlara göre sahte olarak üretilmesi ve laboratuvar değerleriyle oynanması,

düzey (en ağır hastaların bakıldığı) yoğun bakım şartları taşınmadığı halde hastanelerin bu şekilde gösterilerek haksız kazanç sağlanması ve yetkisiz kişilerin çalıştırılması.

SANIKLAR İÇİN ASIRLIK HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın suç örgütü lideri olduğu, örgüt yöneticiliğini ise sanık doktor İlker Gönen ile 112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor. Fırat Sarı için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Davanın diğer önemli sanığı Dr. İlker Gönen ise tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevi'nde 1 Şubat'ta intihar etmişti.