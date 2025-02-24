"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar: 4 tahliye

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, sanık avukatları savunmalarını sundu. Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel’in avukatı, müvekkilinin hukuken tahliye edilmesi gerektiğini ancak soruşturma savcısı Yavuz Engin’in tehdit edilmesi nedeniyle tutukluluk hâlinin sürdüğünü savundu. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen 2 saatlik aranın ardından ara kararını açıkladı ve 4 sanığın tahliyesine hükmetti. Ancak diğer sanıkların tutukluluk hâli devam ederken, dava 21 Nisan’a ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın suç örgütünün elebaşı olduğu, doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in de örgütün yönetici kadrosunda bulunduğu belirtiliyor.

İddianameye göre, sanıkların asıl amacı işlettikleri yenidoğan yoğun bakım ünitelerini, 112 sevk sistemini devre dışı bırakarak doldurmak ve hastaların durumlarını olduğundan daha ağır göstererek SGK’den yüksek ücret tahsil etmekti. Bu amaçla hasta bebeklerin, sağlık açısından uygun hastanelere sevk edilmesi yerine, örgüte kâr sağlayan hastanelere yönlendirildiği ve bu süreçten bazı sağlık çalışanlarının maddi menfaat sağladığı belirtiliyor.

Sanıkların, bazı hasta yakınlarından da fazladan ücret aldığı ve bebeklerin gereksiz yere yoğun bakımda tutulduğu iddia ediliyor. İddianamede, örgütün maddi kazancı ön planda tuttuğu ve hasta bebeklerin sağlık durumlarının ikinci plana atıldığı vurgulanıyor.

CEZA İSTEMLERİ

Sanık doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen için, 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurma" suçlarından toplam 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in ise benzer suçlardan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Toplam 44 sanık hakkında çeşitli suçlardan uzun süreli hapis cezaları talep edilirken, suça karışan hastanelerin ruhsatlarının iptali ve mal varlıklarına el konulması yönünde de talepte bulunuldu.

Soruşturma kapsamında İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş ve bu hastanelerde tedavi gören bebekler kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i ölümle tehdit eden kişiler tutuklanmıştı.

4 SANIK TUTUKLANDI, FİRARİLER ARANIYOR

Davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, TRG Hospitalist Hastanesi doktorlarından Mehmet Gürül, hastanenin idari müdürü Murat Mantuş, doktor Şeyhmus Çelik ve Esenler Güney Hastanesi’nin mesul müdürü doktor Ali Dirik’in tutuklanmasına karar vermişti.

Firari konumda olan Birinci International Hastanesi’nin sahibi Ali Aksu, hemşire Serenay Şenkalaycı ve hemşire Ceren Hatice Kırım’ı yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Öte yandan, davanın sanıklarından İlker Gönen’in, Antalya’daki cezaevinde 1 Şubat’ta intihar etmesi sonucu davadaki sanık sayısı 46’ya, tutuklu sanık sayısı ise 25’e düşmüştü.