Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' davasında ara karar verildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen davanın 8'inci duruşmasında, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı'nın da bulunduğu 10 sanığın tutukluluk halinin devam etmesi kararlaştırıldı. 5 tutuksuz sanığın ise yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

SANIK SAYISI 61'E YÜKSELDİ

Soruşturma süreci devam ederken, geçtiğimiz günlerde 'Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyona ilişkin yeni bir iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan bu iddianame, mevcut ana dava dosyası ile birleştirildi. Birleşmenin ardından davada yargılanan toplam sanık sayısı 61'e ulaştı.

Davanın 8'inci duruşmasında; aralarında Fırat Sarı'nın da bulunduğu 4 tutuklu sanık, bir kısım tutuksuz sanık ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya fiziki olarak katılamayan bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Dün yapılan yargılamada sanık avukatlarının savunma yapmasının ardından, bugünkü oturumda avukat beyanlarının alınması işlemi tamamlandı.

5 SANIK HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Beyanların tamamlanmasıyla ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılama sürecinde hayatını kaybeden Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi tutuksuz sanık Cafer Akdur'un dosyasının ana davadan ayrılmasına hükmetti.

Heyet, tutuksuz yargılanan sanıklar Funda Özen, Renas Kılıç, Fehmi Alperen, Volkan Karataş ve Serdar Yüksel'in ‘yurt dışına çıkış' yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin ayrı ayrı kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, Fırat Sarı dahil 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.