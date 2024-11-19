'Yenidoğan çetesi' davasında savunmalar sürüyor

İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla 47 sanığın yargılandığı davada savunmalar devam ediyor.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
'Yenidoğan çetesi' davasında savunmalar sürüyor
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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 22’si tutuklu 42 sanık ve avukatları katılırken, bazı tutuksuz sanıklar SEGBİS ile bağlandı.

Tutuklu hemşire Hakan Doğukan Taşçı, hastanelerde bebeklerin yoğun bakımda kalış sürelerini kasıtlı olarak uzattıklarını ve ilaçların fazla kullanılmış gösterildiğini anlattı. Taşçı, "Hasta bebek 5 gün entübe ise 10 gün gösteriyorduk. SGK’dan daha fazla para almak için bu işlemleri yapıyorduk," dedi.

Sanıklardan Hasan Basri Gök ise hasta bebeklerin sevk kararlarının doktorlar arasında organize şekilde alındığını belirtti. Gök, hasta yatışlarının uzun tutulmasının SGK gelirini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Dosyada, şebekenin neden olduğu 10 bebek ölümü ve 5 mağdur yer alırken, savunmaların ardından duruşmaya ara verildi. Duruşma, öğleden sonra devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

yenidoğan çetesi
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