Yenidoğan Çetesi davasında şok eden savunma

Bugün yapılan duruşmada sanıklar reddi hakim talebinde bulundu. Bu talep, 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek. Ayrıca, savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı, savunmasında "Bu mahkeme salonunda ben bebek katili görmüyorum, dolandırıcı görmüyorum." dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tamamını dinlemedi. Yarın saat 10.00'da sanık avukatlarının tutukluluğa ilişkin talepleri dinlenmeye devam edilecek.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine yol açtıkları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 47 sanık hakkındaki davanın ikinci duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapıldı. Duruşma, mahkeme başkanının dava dosyasına gelen evrakları okumasıyla başladı. Ardından, tutuklu sanık İlker Gönen'in avukatı, soruşturma savcısı Yavuz Engin'in sosyal medya hesabında duruşma savcısı Kadir Kocakaya ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığını belirterek, duruşma savcısının dosyadan el çektirilmesini talep etti. Duruşma savcısı ise, soruşturma savcısı Yavuz Engin'in kendisiyle arkadaş olduğunu belirterek, "Tabii ki görüşebiliriz. Öncesinde de sonrasında da görüşebiliriz. Cumhuriyet Savcısı'nın el çektirilmesi gibi bir hüküm de yok. Görevimi yerine getirmediğimi düşünüyorsanız HSK'ya gidebilirsiniz." açıklamasını yaptı.

Sanıkların avukatları, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi. Reddi hakim talebi reddedildi. Sanık avukatları, reddi hakim talebinin reddine itiraz edeceklerini ve karara bağlanana kadar duruşmanın sürdürülemeyeceğini savundu. Mahkeme heyeti, itirazı kabul etti ve itiraz üst mahkemeye gönderilecek. 23. Ağır Ceza Mahkemesi reddi hakim talebini değerlendirecek. Savcı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.





FIRAT SARI: BU SİSTEMİ BEN KURMADIM, 'GEL YAP' DEDİLER

Çetenin elebaşı olmakla suçlanan doktor Fırat Sarı, ilk duruşmada "Bu sistemi ben kurmadım, gel yap dediler." dedi.

Hastanelere bebekleri 112 sevk zinciri dışına çıkarak sevk eden, doktorlardan yoğun bakım sayıları ile ilgili bilgi alan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ise sevk süresini düşürdüğünü iddia etti. Bu süreçte İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Sağlık kurumlarına kayyum atandı.

YENİDOĞAN ÇETESİNİ KİM YÖNETİYOR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

YENİDOĞAN ÇETESİNİN AMACI NE?

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu iddianamede yer alıyor.