“Yenidoğan Çetesi” davasında yeni duruşma: 63 sanığın yargılanması sürüyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı. 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın 39. duruşması başladı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da katılırken, bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Polis ekiplerinin salonda yoğun güvenlik önlemi aldığı duruşma, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEKİ ÇARPICI DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianame, örgütün yapısını ve işleyişini gözler önüne seriyor. İddianameye göre, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir yürütüyordu.

Örgütün temel amacı, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakarak doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynayıp Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almaktı.

İddianamede, sanıkların hasta bebeklerin durumunu olduğundan daha ağır gösterdiği, olması gerekenden uzun süre yatış sağladığı, SGK'den yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para aldığı belirtiliyor. Bebeklerin uygun hastaneler yerine örgüt için karlı görünen hastanelere yatırıldığı, karın büyük kısmının sağlık çalışanı olan örgüt üyeleriyle paylaşıldığı ifade ediliyor.

YÜZLERCE YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 177 yıl altışar aydan 582 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir için ise istenen ceza 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar çıkıyor. Ayrıca 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor. Soruşturma sürecinde İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.

İNTİHAR EDEN DOKTORUN DOSYASI DÜŞTÜ

Dava sürecinde kritik gelişmeler yaşandı. Sanıklardan İlker Gönen, 1 Şubat'ta Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti. Mahkeme heyeti, ölen sanık İlker Gönen'in dosyasını düşürdü.

Öte yandan, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesi doğrultusunda hazırlanan 13 sanıklı ek iddianame, ana dosyayla birleştirildi. Firari hemşire Serenay Şenkalaycı'nın iki dosyada da sanık olarak yer aldığı birleştirme kararıyla sanık sayısı 63'e yükseldi. Soruşturmayı yürüten savcı Yavuz Engin'i tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin'in dosyası ise ayrıldı.