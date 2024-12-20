Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişme

Yenidoğan çetesi ile ilişkili 13 hastane ve 3 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak görevlendirildiği duyuruldu.



TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı belirtildi.



Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyım atama kararı, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı.



Açıklamada, "Kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.