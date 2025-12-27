Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişme: Mahkeme o 3 isim için tahliye kararı verdi

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelere usulsüz şekilde sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalleri sonucu bebeklerin ölümüne neden olan "Yenidoğan Çetesi" davasında yargı süreci devam ediyor.

Çeteye yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyon kapsamında hazırlanan yeni iddianame, geçtiğimiz günlerde ana dava dosyasıyla birleştirildi. Çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiği tespit edilen şahısların da dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 61'e yükseldi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen davanın 7'nci duruşması, 5'inci gününde sürdü. Duruşmada 6'sı tutuklu olmak üzere bir kısım tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başlayan oturumda söz alan savunma avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Beyanların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya 2 saat ara verdi.

DOKTOR VE HEMŞİRELERE YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, TRG Hospital’da doktor olarak görev yapan ve 112 sistemi devre dışı bırakılarak hasta sevki yaptığı, basamaklarda oynama yaparak gerçeğe aykırı epikriz düzenleyip ilaçları SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Gürül hakkında tahliye kararı verildi.

Heyet ayrıca, yenidoğan yoğun bakım hemşireleri Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı'nın da 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine hükmetti.

Çete lideri Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.