"Yenidoğan Çetesi" davasının duruşması ertelendi

“Yenidoğan Çetesi” davasında, 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanı duruşması yarına ertelendi.

Sude İnak Sude İnak
"Yenidoğan Çetesi" davasının duruşması ertelendi
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İstanbul’da, bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen “Yenidoğan Çetesi” davasında, 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarının tamamlanabilmesi için duruşmayı yarın saat 09.30’a erteledi. Yargılamanın kapsamı ve suçlamaların ağırlığı nedeniyle sürecin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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