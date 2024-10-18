Yenidoğan Çetesi hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda "yenidoğan çetesi" olarak bilinen kişiler hakkında geçtiğimiz yıl cezai işlemler uygulandığı belirtilerek, bu kişilerin faaliyet gösterdiği hastanelerle ilgili başlatılan incelemelerle ilgili detaylar aktarıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yenidoğan Çetesi hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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