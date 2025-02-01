Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti!

Antalya'da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan yenidoğan çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen, bugün saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar etti. Çay bardağı kırığı ile sağ ve sol bileklerini kesmiş halde bulunduğu öğrenilen İlker Gönen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili incele başlatıldı.