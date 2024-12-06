Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı

Bebeklerin yoğun bakımda hayatını kaybetmesine neden olan ve para için suç işlediği iddia edilen çeteye yönelik çalışmalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Son operasyonda 5 doktorun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ve resmi belgede sahtecilik gibi ciddi suçlamalar yöneltildi.

Şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 11 kişi için tutuklama talep edilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 11 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.