"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme! 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yenidoğan çetesi soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme! 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç sağlayan "yenidoğan çetesi" ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon gerçekleştirmiş ve organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket eden aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme! 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Resim : 1

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

DAVADA ARA KARAR AÇIKLANMIŞTI

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davada, mahkeme, tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına, 4 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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