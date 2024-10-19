"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme! 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi! İşte o hastaneler

Türkiye'nin gündemine oturan "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği tespit edilmişti. Söz konusu soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Konuyla ilgili, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yazı gönderildi. Yazıda, "Teftiş Kurulu Başkanlığının 28 Eylül 2024 tarihindeki sayılı inceleme raporu ve ekleri ile mezkur rapora istinaden Bakanlık makamından alınan 18 Eylül 2024 tarihli onay gereği alınmış olunan ve yazı ekinde yer alan makam onayları doğrultusunda işlem uygulanması, uygulanan bu işlemlerin Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 'Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler' başlıklı 65/A maddesinde yer alan 'Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.' hükmü doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

İŞTE O HASTANELER!

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

KARAR HASTANELERE TEBLİĞ EDİLDİ, HASTALAR KAMU HASTANELERİNE SEVK EDİLECEK

Kararın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri polis eşliğinde ilgili hastanelere gitti. Hastane yönetimiyle görüşen ekipler, ruhsat iptali kararını bu kişilere tebliğ etti.

Ekipler, buradaki hastaların kamu hastanelerine sevki için çalışma başlattı. Hastaların müdürlük koordinesinde yapılacak planlamaların ardından kamu hastanelerine gönderilmesi bekleniyor.

İlgili kararın muhataplara tebliğinin ardından bazı hastanelerin tabelaları sökülmeye başlandı. Polis ekipleri, hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bazı vatandaşlar, kapatılan hastanelerde tedavi gören yakınları için hastanelere geldi.

Özel Güney Hastanesi'nin kapısına "Hastanemizde tedavi ve hasta bakım hizmetleri durdurulmuştur." yazısı asıldı. Bazı hastane personeli mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak binadan ayrıldı.

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin çalışanları, alınan kararı alkışlarla protesto etti. Çalışanların buradaki bekleyişi sürüyor.

Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin binasının yanında bulunan Bağcılar Ülkü Ocakları üyeleri, slogan atıp hastaneyi protesto etti.

Tebliğin ardından, Reyap Hastanesi yazısı brandayla örtüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından hastanenin mühürleneceği öğrenildi.