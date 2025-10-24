‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasını yürüten savcıya tehdit davasında ara karar: 5 sanık tahliye edildi

‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 13 sanığın davasında ara karar açıklandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada müşteki avukatları ile sanık avukatlarının beyanları alındı.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in avukatı Ahmet Fırat Burkucu, sanıkların eyleminin yalnızca kişiye yönelik değil, yargı teşkilatına yapılmış bir saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, “Yavuz Engin’in bilgileri ve fotoğrafları WhatsApp’tan paylaşılıyor. Tehdit ediliyor, hatta faaliyete geçilmeye çalışılıyor. Müvekkilimin aracına bakılıyor, ardından Aylin Arslantatar tarafından ailesine kadar tüm bilgileri iletiliyor. Bu tek başına yapılan bir eylem değil. Tüm sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz.” dedi.

Avukat Mustafa İlteriş Oğuz ise önceki gün yapılan duruşmaya atıf yaparak, “Dün bazı sanıklar savunmayı sulandırmak için asılsız ithamlarda bulundu. Bu ifadelerin müvekkilimi karalamaya yönelik olduğunu düşünüyoruz. Gerekli cezalar verilmelidir ki, hiçbir savcıya kimse böyle bir girişimde bulunmasın.” ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK DEVAM EDECEK

Müşteki avukatlarının beyanlarının ardından görüşünü açıklayan duruşma savcısı, “Tutuklu sanıkların suçu işlediğine dair somut deliller mevcut. Bu aşamada adli kontrol yetersiz kalacaktır. Atılı suçun niteliği ve cezanın alt-üst sınırı dikkate alındığında, sanıkların kaçma şüphesi bulunmaktadır. Bu nedenle tutukluluk halinin devamına mütalaa olunur.” değerlendirmesinde bulundu.

SAVCININ ELİNDE OYUNCAK OLDUM

Sanıklardan Aylin Arslantatar, “Bir şehit kızı olarak savcı beyle 7 yıllık arkadaşlığım boyunca onu korumaya çalıştım. Ancak iftiralarla suçlanıyorum. Savcının elinde oyuncak oldum ve kurban edildim.” dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ise, “Dosya tamamen yalan ifadeler üzerine kuruldu. Örgüt varsa birbirimizi tanımamız gerekir ama bazı isimleri tanımıyorum bile. İftiraya dayalı bir dosya var.” ifadelerini kullandı.

ARA KARAR VE ERTLEME TARİHİ

Mahkeme heyeti, 6 tutuklu sanıktan Mustafa Kemal Zengin’in tutukluluk halinin devamına, Aylin Arslantatar hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Diğer tutuklu sanıklar Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanarak adli kontrolle tahliyelerine hükmedildi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 12 Ocak 2026 tarihine ertelendi.