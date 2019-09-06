Yenikapı'ya götürülen araçlarla ilgili açıklama

Son günlerde bütçe sıkıntılarıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmet fazlası olarak iddia ettiği makam araçlarını Yenikapı'ya çekti.

Belediyenin hizmet fazlası olduğunu duyurduğu araçlarla ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

Araçların Yenkapı'ya götürülmeye devam edeceği iddia edilirken basın ofisinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şimdilik bir açıklama yapmayacağını belirtti.

Çekilen araçların belediyede hangi birime, hangi servise ya da kime ait olduğu bilinmiyor.

Konu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu.

Soruları yanıtlayan Soylu, "Durumun bakanlığa bildirilmesi gerekirdi, belediye işi şov işi değildir" dedi.

Konu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçadaroğlu, "İstanbul'un israf tablosunun ortaya çıkarıldığını " söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise iddiaları yalanladı. Araçların belediyede hizmet ettiğini ifade etti.

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