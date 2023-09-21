Yerel seçim için adres değişikliği yapmayanlar dikkat! İşte son tarih

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde oy kullanabilmek için adres değişikliği yapanların 1 Ekim 2023 tarihine kadar adres bildirimini yapmaları gerektiğini ifade etti.

Akın, yazılı açıklamasında, adres değişikliği yapan seçmenlere ilişkin CHP'li tüm belediyelere yazı gönderildiğini bildirdi.

CHP'li belediyelerin sorumluluk bölgelerindeki tüm vatandaşlara duyuru yapacağını belirten Akın, şunları kaydetti:

- Vatandaşlarımızın yerel yönetimlere ilişkin tercihlerinin en iyi şekilde sandığa yansıması için bütün belediye başkanlarımız ve belediyelerimiz sosyal medya hesaplarında, kamuya açık alanlarda görünür mecralarda, duyuru panolarında 1 Ekim 2023'e kadar adres değişikliği yapmamış vatandaşlarımıza adres bildirimi yapılmasına yönelik çağrıda bulunacak.



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