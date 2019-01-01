31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Yerel Seçim takvimi bugün itibariyle işlemeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun hazırladığı takvime göre, seçime katılabilecek siyasi partiler 2 Ocak Çarşamba günü ilan edilecek. 90 gün boyunca devam edecek kampanya süreci, 30 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Yeni yıl ile birlikte seçim süreci de başladı.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerin takvimi bugün itibariyle başladı. 2 Ocak Çarşamba günü, Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere katılma hakkı kazanan siyasi partileri açıklayacak.



Yüksek Seçim Kurulu’nun hazırladığı takvim kapsamında, siyasi partilerin ve adayların seçim kampanyaları üç ay boyunca devam edecek.



3 ay boyunca devam edecek olan Kampanya Süreci, 30 Mart Cumartesi günü itibariyle sona erecek.



Buna göre, 4 Ocak Cuma günü saat 08.00 itibarıyla muhtarlık bölgesi listeleri askıya çıkarılacak.



10 Ocak Perşembe gününe kadar siyasi partiler, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirecek.



Siyasi partilerin, aday listelerindeki eksiklikleri 21 Şubat’a kadar tamamlamaları gerekiyor.



Her seçimde alışkın olduğumuz yasakların başlama tarihi ise 21 Mart. Bu tarihten itibaren seçim propagandalarında kısıtlamalar başlayacak.



29 Mart Cuma günü, İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.



30 Mart Cuma günü ise seçim kampanyaları tamamen sona erecek.



Seçim yasakları, oy kullanma günü olan 31 Mart Pazar günü saat 24’e kadar devam edecek.







HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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