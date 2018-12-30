Meclis'te siyasi partilerin yerel seçim hazırlığı devam ediyor. 30 büyükşehir belediyesi için el sıkışan AKP ile MHP ilçe belediyeleri için görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce 21 büyükşehir belediye için anlaşma sağlayan CHP ile İyi Parti ise işbirliğini genişletti. İki parti 15 ilde daha işbirliği yapma kararı aldı.

Siyasi partilerin yerel seçimler için aday ve ittifak mesaisi sürüyor.



İstanbul'da ilçeler dahil bütün adaylarını ilan eden AKP, 1 Ocak Salı günü de Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.



30 büyükşehir belediyesi için anlaşan AKP ile MHP ilçe belediyeleri için müzakereleri devam ettiriyor.



İttifak görüşmelerini yürüten AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP ile yapılan müzakereleri değerlendirdi.



Millet İttifakı'nda da yeni gelişmeler var.



Zorlu bir ittifak görüşmesi sonrası 21 büyükşehir belediyesi için el sıkışan CHP ile İyi Parti 15 ilde daha ittifak için anlaştı. CHP'nin elinde olan Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop'ta İyi Parti'nin aday çıkarmaması üzerinde duruluyor. Afyonkarahisar, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir, Aksaray ve Osmaniye'de de CHP'nin İyi Parti'yi desteklemesi gündemde.



İki parti arasında heyetler halinde yapılan görüşmelerde ilçe belediyeleri üzerinden bazı pürüzler yaşandığı belirtildi. Özellikle CHP'nin elinde tuttuğu ilçe belediyelerini bırakmama hedefi İyi Parti'de tepkiyle karşılanıyor. Ayrıca CHP'nin İzmir ve İstanbul'un hiçbir ilçesinde aday çıkarmama fikrine olumsuz baktığı kaydedildi.





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